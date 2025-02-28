Мерц о европейском контингенте в Украине: нужно извлечь уроки из опыта в Афганистане

Лидер ХДС Фридрих Мерц, который станет следующим канцлером Германии, сдержанно высказался относительно дебатов о европейских войсках в Украине после заключения мирного соглашения.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Мерц пока не верит, что российское руководство готово согласиться на европейские войска на территории Украины в рамках мирного договора или хотя бы соглашения о прекращении огня. Однако Германия, по его словам, сделала бы свой вклад в обеспечение безопасности Украины.

Впрочем, относительно перспективы отправки войск Мерц высказался довольно сдержанно.

"Мы поняли, что не стоит никуда заходить, если не знаешь, как оттуда выйти. Мы должны извлечь уроки из опыта в Афганистане", – сказал он в интервью.

Накануне выборов 23 февраля Мерц заявил, что считает преждевременными разговоры о возможности участия Германии в потенциальном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины.

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