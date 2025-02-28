В Дании будут судить россиянина, который сорвал работу аэропорта самодельной взрывчаткой

Полиция Дании объявила официальное обвинение 38-летнему гражданину России, который взорвал взрывчатку возле аэропорта города Биллунд, что заставило прекратить его работу на 9 часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Инцидент произошел в апреле 2024 года, когда россиянин пронес два килограмма взрывчатого вещества и использовал его, чтобы взорвать банкомат в 4 часа утра.

Через почти семь часов мужчина принес еще килограмм взрывчатки полиции, которая решила эвакуировать аэропорт. В результате аэропорт не работал девять часов, пострадали 10 тысяч путешественников.

Следствие выяснило, что россиянин использовал для взрывчатки трипероксид триацетона, который имеет неофициальное название "мать Сатаны" и является распространенным веществом для самодельных взрывных устройств.

На следующий день после инцидента 38-летний россиянин был взят под стражу. На судах, где рассматривался вопрос о мере пресечения, мужчина объяснял, что является беженцем из России.

Мотив подсудимого до сих пор публично не разглашается, но, по словам его адвоката, речь не идет о террористических преступлениях. Суд по делу, как ожидается, начнется в марте.

Напомним, накануне в аэропорту Нант-Атлантик специальные службы провели операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, из-за чего пришлось перенести несколько авиарейсов.