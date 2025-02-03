Прем’єр Франції збирається ухвалити бюджет-2025 в обхід парламенту

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що застосує для ухвалення держбюджету на 2025 рік спецстаттю конституції, що дозволяє затвердити закон без голосування у парламенті, натомість депутати можуть оголосити уряду недовіру.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

В інтерв’ю вихідними Байру заявив, що готовий застосувати ст. 49 основного закону для ухвалення бюджету.

"Ми маємо невідкладно рухатися з ухваленням бюджету. Така країна, як наша, не може залишатися без бюджету", – сказав Байру.

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Він додав, що сподівається на те, що через десять днів держбюджет нарешті затвердять.

Рішення Байру застосувати "вибухову" 49-ту статтю знову створює загрозу відставки уряду, оскільки надає право депутатам провести вотум недовіри уряду. Поки невідомо, як проголосують ультраправе "Нацоб’єднання" і соціалісти, з якими Байру довгий час намагався досягти компромісу.

Нещодавня заява Байру про міграцію поставила на межу зриву переговори щодо бюджету – соціалісти призупинили свою участь у них на знак протесту.

Соціалісти вже погрожували ініціювати вотум недовіри уряду Байру, якщо той не піде на ключову поступку – зміни до вже ухваленої непопулярної пенсійної реформи.

Нагадаємо, суперечки стосовно бюджету стали ключовою причиною падіння попереднього уряду Мішеля Барньє, який пропрацював рекордно короткий термін.