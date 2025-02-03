Мюнхенська безпекова конференція пройде без головних німецьких "друзів Путіна"

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") і популістський Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) не були запрошені на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, що пройде з 14 по 16 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство DPA, посилаючись на заяву глави конференції Крістофера Гойсгена.

Щорічна конференція є незалежним форумом, на якому особи, відповідальні за політику безпеки, обговорюють поточні та майбутні виклики.

Серед учасників зазвичай є глави держав, урядів і міжнародних організацій, міністри, законодавці і високопосадовці з оборонної сфери.

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Голова конференції Крістоф Гойсген заявив, що "АдН" і АСВ не дотримуються основного принципу конференції – миру через діалог.

Прикладом цього Гойсген назвав бойкот депутатами обох партій червневого виступу президента України Володимира Зеленського в німецькому парламенті, Бундестазі, який відбувся в червні.

"Це протилежність діалогу, і я не хочу, щоб щось подібне сталося на конференції", – сказав Гойсген.

Довгий час було прийнято, що на конференцію запрошуються всі партії, представлені в Бундестазі.

Але Гойсген відійшов від цієї практики у 2023 році, коли вперше головував на конференції і не запросив жодного депутата від "АдН".

Минулого року він також виключив АСВ зі списку запрошених.

Мюнхенська конференція з безпеки проводиться в столиці Баварії щозими з 1963 року за рідкісними винятками.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.