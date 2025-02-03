Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без главных немецких "друзей Путина"

Ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и популистский Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) не были приглашены на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на заявление главы конференции Кристофера Гойсгена.

Ежегодная конференция является независимым форумом, на котором лица, ответственные за политику безопасности, обсуждают текущие и будущие вызовы.

Среди участников обычно есть главы государств, правительств и международных организаций, министры, законодатели и высокопоставленные чиновники из оборонной сферы.

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Председатель конференции Кристоф Хойсген заявил, что "АдН" и АСВ не придерживаются основного принципа конференции – мира через диалог.

Примером этого Гойсген назвал бойкот депутатами обеих партий июньского выступления президента Украины Владимира Зеленского в немецком парламенте, Бундестаге, которое состоялось в июне.

"Это противоположность диалогу, и я не хочу, чтобы что-то подобное произошло на конференции", – сказал Гойсген.

Долгое время было принято, что на конференцию приглашаются все партии, представленные в Бундестаге.

Но Гойсген отошел от этой практики в 2023 году, когда впервые председательствовал на конференции и не пригласил ни одного депутата от "АдГ".

В прошлом году он также исключил АСВ из списка приглашенных.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится в столице Баварии каждую зиму с 1963 года за редкими исключениями.

Напомним, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг с февраля 2025 года станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности.