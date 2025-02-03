Бывший генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро, в отношении которого могут вскоре принять решение о 30-дневном аресте за игнорирование вызовов в спецкомиссию Сейма, заявил о возвращении за границу для лечения.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Лидер "Суверенной Польши" Збигнев Зебро в понедельник заявил, что вынужден возвращаться за границу для продолжения лечения после операции, и повторил, что считает "побегом" от него то, что члены спецкомиссии Сейма на прошлой неделе не дождались, пока задержанного политика доставят для участия в заседании.

"Мне нужно снова возвращаться на реабилитацию за границу, которую я прервал для того, чтобы прибыть в Варшаву для заседания комиссии – но, как вы видели, они разбежались", – заявил Зебро.

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Напомним, в пятницу Зебро не пришел на заседание спецкомиссии Сейма по скандалу с программным обеспечением Pegasus на назначенное время, в связи с чем приняли ходатайство о назначении ему 30-дневного ареста.

Утром того же дня по адресам, где мог находиться политик, пришли правоохранители, чтобы принудительно доставить его туда, однако удалось сделать это с задержкой, когда участники заседания уже разошлись. Зебро назвал это "бегством" от него и настаивает, что спецкомиссия является нелегитимной и он "будет соучастником незаконных действий", если явится для дачи показаний добровольно.

Глава следственной комиссии Магдалена Срока заявила, что они в пятницу не стали ждать, пока полиция доставит задержанного Зебро в Сейм, чтобы "не участвовать в политическом театре".

Для удовлетворения ходатайства об аресте Сейм должен дать согласие на снятие иммунитета Зебро.

Збигнев Зебро – один из чиновников предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы относительно действий прошлой власти.

Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса (подробнее об этом – в статье Охота на Качиньского).