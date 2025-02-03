Прем'єра Британії звинуватили в порушенні правил локдауну під час COVID-19

Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера звинуватили у порушенні правил локдауну, коли тренерка з постановки голосу прийшла до штаб-квартири лейбористів під час пандемії COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Лейбористська партія заперечує, що прем'єр-міністр порушив правила карантину в грудні 2020 року, найнявши актрису і голосову тренерку Леоні Меллінгер, щоб допомогти йому підготувати відповідь на угоду Бориса Джонсона по Brexit.

Двоє журналістів Sunday Times, Патрік Магуайр і Габріель Погрунд, пишуть у своїй книзі Get In, що Меллінгер консультувала Стармера щодо його стилю виступу.

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В уривках книги йдеться про те, що вона отримала статус "ключового працівника" і відвідала штаб-квартиру Лейбористської партії 24 грудня 2020 року в масці на обличчі.

У той час Лондон і Південний Схід перебували під обмеженнями 4-го рівня, що означало, що домогосподарствам не дозволялося змішуватися, і люди повинні були працювати з дому.

Політик Консервативної партії і колишній міністр Річард Холден написав Стармеру листа, в якому запитав, чи вважає він, що порушив закон.

Представник лейбористів відповів: "Правила були дотримані в усі часи".

У лейбористів пояснили, що Стармер працював у той час з невеликою командою, яка готувала його до відповіді на угоду Бориса Джонсона щодо Brexit, і все це знімала телекамера.

Холден запитав прем'єр-міністра, чи призначить він тепер незалежного слідчого для з'ясування обставин справи.

Однак, на скільки відомо британським журналістам, розслідування не проводитиметься.

Підписуючи лист, Холден додав: "Існує великий суспільний інтерес до вашої поведінки під час пандемії, і з цих викриттів стає зрозуміло, що ви не тільки ввели в оману громадськість, але й нехтували законом у той час, коли так багато людей йшли на такі важкі жертви заради просування вашої власної політичної кар'єри".

Варто зазначити, що порушення правил локдауну і пов'язані з цим неправдиві свідчення коштували посади одному з попередників Стармера на посаді, консерватору Борису Джонсону – він був змушений піти у відставку зокрема через проведення вечірок на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, у травні 2022 року британська поліція завершила розслідування довкола вечірок, які проходили в офісі прем’єр-міністра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт в часи локдауну, заявивши, що загалом виписано 126 штрафів. Отрафували тоді зокрема Бориса Джонсона, його дружину Керрі та міністра фінансів Ріші Сунака.