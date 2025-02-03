Премьера Британии обвинили в нарушении правил локдауна во время COVID-19

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в нарушении правил локдауна, когда тренер по постановке голоса пришла в штаб-квартиру лейбористов во время пандемии COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Лейбористская партия отрицает, что премьер-министр нарушил правила карантина в декабре 2020 года, наняв актрису и голосового тренера Леони Меллингер, чтобы помочь ему подготовить ответ на соглашение Бориса Джонсона по Brexit.

Двое журналистов Sunday Times, Патрик Магуайр и Габриэль Погрунд, пишут в своей книге Get In, что Меллингер консультировала Стармера относительно его стиля выступления.

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В отрывках книги говорится о том, что она получила статус "ключевого работника" и посетила штаб-квартиру Лейбористской партии 24 декабря 2020 года в маске на лице.

В то время Лондон и Юго-Восток находились под ограничениями 4-го уровня, что означало, что домохозяйствам не разрешалось смешиваться, и люди должны были работать из дома.

Политик Консервативной партии и бывший министр Ричард Холден написал Стармеру письмо, в котором спросил, считает ли он, что нарушил закон.

Представитель лейбористов ответил: "Правила были соблюдены во все времена".

У лейбористов объяснили, что Стармер работал в то время с небольшой командой, которая готовила его к ответу на соглашение Бориса Джонсона по Brexit, и все это снимала телекамера.

Холден спросил премьер-министра, назначит ли он теперь независимого следователя для выяснения обстоятельств дела.

Однако, насколько известно британским журналистам, расследование проводиться не будет.

Подписывая письмо, Холден добавил: "Существует большой общественный интерес к вашему поведению во время пандемии, и из этих разоблачений становится понятно, что вы не только ввели в заблуждение общественность, но и пренебрегали законом в то время, когда так много людей шли на такие тяжелые жертвы ради продвижения вашей собственной политической карьеры".

Стоит отметить, что нарушение правил локдауна и связанные с этим ложные показания стоили должности одному из предшественников Стармера на посту, консерватору Борису Джонсону – он был вынужден уйти в отставку в частности из-за проведения вечеринок на Даунинг-стрит.

Напомним, в мае 2022 года британская полиция завершила расследование вокруг вечеринок, которые проходили в офисе премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит во времена локдауна, заявив, что в целом выписано 126 штрафов. Оштрафовали тогда, в частности, Бориса Джонсона, его жену Керри и министра финансов Риши Сунака.