До Києва приїхав заступник міністра оборони Польщі
Новини — Понеділок, 3 лютого 2025, 15:05 —
У понеділок, 3 лютого, до Києва з неанонсованим візитом прибув заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
Про це повідомило Міністерство оборони Польщі в X (Twitter), пише "Європейська правда".
У Києві Томчик планує зустрітися з представниками української влади та оборонно-промислового комплексу.
Також в українській столиці у супроводі керівництва Польської збройної групи (PGZ) та її компаній-членів Томчик обговорить питання зміцнення взаємної співпраці.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у листопаді заявляв, що українці забули про допомогу, яку надала Польща, та виступав із новими звинуваченнями на адресу президента Володимира Зеленського.
А 9 січня Косіняк-Камиш заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні.
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