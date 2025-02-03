До Києва приїхав заступник міністра оборони Польщі

У понеділок, 3 лютого, до Києва з неанонсованим візитом прибув заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі в X (Twitter), пише "Європейська правда".

У Києві Томчик планує зустрітися з представниками української влади та оборонно-промислового комплексу.

Також в українській столиці у супроводі керівництва Польської збройної групи (PGZ) та її компаній-членів Томчик обговорить питання зміцнення взаємної співпраці.

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Фото: Х

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у листопаді заявляв, що українці забули про допомогу, яку надала Польща, та виступав із новими звинуваченнями на адресу президента Володимира Зеленського.

А 9 січня Косіняк-Камиш заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні.

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