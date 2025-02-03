В Киев приехал заместитель министра обороны Польши

В понедельник, 3 февраля, в Киев с неанонсированным визитом прибыл заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Об этом сообщило Министерство обороны Польши в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

В Киеве Томчик планирует встретиться с представителями украинской власти и оборонно-промышленного комплекса.

Также в украинской столице в сопровождении руководства Польской оружейной группы (PGZ) и ее компаний-членов Томчик обсудит вопросы укрепления взаимного сотрудничества.

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Фото: Х

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ноябре заявлял, что украинцы забыли о помощи, которую предоставила Польша, и выступал с новыми обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского.

А 9 января Косиняк-Камыш заявил, что страна готовит новый пакет военной помощи Украине.

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