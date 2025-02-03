У Британії колишнього солдата засудили на 14 років за допомогу Ірану

У Великій Британії колишнього солдата засудили до 14 років позбавлення волі за збір конфіденційної інформації для людей, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції, а також збір імен співробітників спецпідрозділів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Деніел Абед Халіф збирав конфіденційну інформацію в період з травня 2019 року по січень 2022 року.

Виносячи вирок Халіфу, суддя сказала йому: "Коли ти пішов до армії молодим хлопцем, у тебе були задатки зразкового солдата. Однак, неодноразово порушуючи військову присягу, ти показав себе небезпечним дурнем".

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"Ти став на описаний мною шлях поведінки через егоїстичне бажання похизуватися, досягти нерегламентованими засобами того, чого, як тобі сказали, буде важко досягти звичайним просуванням по службі", – додала вона.

Вона сказала, що якби його не впіймали, він би залишався під загрозою шантажу протягом усієї своєї кар'єри.

Суддя зазначила, що Халіф зв'язувався з МІ5 і МІ6, намагаючись стати подвійним агентом, але його спроби були проігноровані.

Справа Халіфа стала загальновідомою після того, як він втік з лондонської в'язниці Вандсворт у вересні 2023 року в очікуванні суду за іншими звинуваченнями, прив'язавши себе до днища фургона доставки, що спричинило нетривале розшукування по всій країні.