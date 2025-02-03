У Британії колишнього солдата засудили на 14 років за допомогу Ірану
У Великій Британії колишнього солдата засудили до 14 років позбавлення волі за збір конфіденційної інформації для людей, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції, а також збір імен співробітників спецпідрозділів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.
Деніел Абед Халіф збирав конфіденційну інформацію в період з травня 2019 року по січень 2022 року.
Виносячи вирок Халіфу, суддя сказала йому: "Коли ти пішов до армії молодим хлопцем, у тебе були задатки зразкового солдата. Однак, неодноразово порушуючи військову присягу, ти показав себе небезпечним дурнем".
"Ти став на описаний мною шлях поведінки через егоїстичне бажання похизуватися, досягти нерегламентованими засобами того, чого, як тобі сказали, буде важко досягти звичайним просуванням по службі", – додала вона.
Вона сказала, що якби його не впіймали, він би залишався під загрозою шантажу протягом усієї своєї кар'єри.
Суддя зазначила, що Халіф зв'язувався з МІ5 і МІ6, намагаючись стати подвійним агентом, але його спроби були проігноровані.
Справа Халіфа стала загальновідомою після того, як він втік з лондонської в'язниці Вандсворт у вересні 2023 року в очікуванні суду за іншими звинуваченнями, прив'язавши себе до днища фургона доставки, що спричинило нетривале розшукування по всій країні.