В Британии бывшего солдата осудили на 14 лет за помощь Ирану

В Великобритании бывшего солдата приговорили к 14 годам лишения свободы за сбор конфиденциальной информации для людей, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции, а также сбор имен сотрудников спецподразделений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Дэниел Абед Халиф собирал конфиденциальную информацию в период с мая 2019 года по январь 2022 года.

Вынося приговор Халифу, судья сказала ему: "Когда ты пошел в армию молодым парнем, у тебя были задатки образцового солдата. Однако, неоднократно нарушая военную присягу, ты показал себя опасным глупцом".

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"Ты стал на описанный мной путь поведения из-за эгоистического желания похвастаться, достичь нерегламентированными средствами того, чего, как тебе сказали, будет трудно достичь обычным продвижением по службе", – добавила она.

Она сказала, что если бы его не поймали, он бы оставался под угрозой шантажа на протяжении всей своей карьеры.

Судья отметила, что Халиф связывался с МИ5 и МИ6, пытаясь стать двойным агентом, но его попытки были проигнорированы.

Дело Халифа стало общеизвестным после того, как он сбежал из лондонской тюрьмы Вандсворт в сентябре 2023 года в ожидании суда по другим обвинениям, привязав себя к днищу фургона доставки, что повлекло непродолжительный розыск по всей стране.