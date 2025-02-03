У Парижі – стрілянина між охороною вокзалу і чоловіком, який малював свастики

На залізничній станції в Парижі в понеділок, 3 лютого, сталась стрілянина між охороною та чоловіком, який малював свастики на стінах.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Співробітники залізничної безпеки оператора SNCF відкрили стрілянину опівдні на станції Аустерліц у 13-му окрузі Парижа.

Працівники охорони "кілька разів застосували зброю" після перевірки людини, яка наносила свастику в приміщенні вокзалу і під час перевірки витягнула зброю.

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У результаті поранення отримав чоловік, який малював свастику, та стороння людина, не причетна до інциденту. Обом надали медичну допомогу на місці.

Після інциденту на паризькому вокзалі почала слідчі дії поліція, і її тимчасово закрили для пасажирів. Перед одним із входів до вокзалу журналісти помітили пожежну машину.

Раніше повідомлялось, як автосалон Tesla у Гаазі в Нідерландах розмалювали антинацистськими гаслами і свастиками.