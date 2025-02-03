Автосалон Tesla у Гаазі розмалювали свастиками

Автосалон Tesla у Гаазі в Нідерландах розмалювали антинацистськими гаслами і свастиками.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався минулої ночі з магазином Tesla в гаазькому районі Іпенбург.

Невідомі особи намалювали на фасаді свастики та гасла "Ні нацизму" і "Фашисти, від***ться" – ймовірно, у відповідь на неоднозначні дії американського мільярдера Ілона Маска, який є власником компанії.

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Нагадаємо, на заході з нагоди інавгурації Трампа в понеділок Ілон Маск підняв руку в жесті, який в інтернеті порівняли з нацистським вітанням.

Сам Маск відповів на критичні коментарі, відзначивши, що його дуже втомлюють атаки у стилі "всі є Гітлером".

В уряді Польщі закликали громадян не купувати Tesla через заяви Маска.

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