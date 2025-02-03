На железнодорожной станции в Париже в понедельник, 3 февраля, произошла стрельба между охраной и мужчиной, который рисовал свастики на стенах.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Сотрудники железнодорожной безопасности оператора SNCF открыли стрельбу в полдень на станции Аустерлиц в 13-м округе Парижа.

Работники охраны "несколько раз применили оружие" после проверки человека, который наносил свастику в помещении вокзала и во время проверки вытащил оружие.

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В результате ранения получил мужчина, который рисовал свастику, и посторонний человек, не причастный к инциденту. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.

После инцидента на парижском вокзале начала следственные действия полиция, и ее временно закрыли для пассажиров. Перед одним из входов в вокзал журналисты заметили пожарную машину.

Ранее сообщалось, как автосалон Tesla в Гааге в Нидерландах разрисовали антинацистскими лозунгами и свастиками.