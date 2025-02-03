Єврокомісія виділить 3 млн євро на підтримку російських та білоруських журналістів в екзилі

Майже 3 мільйони євро допомоги отримають незалежні журналісти з Росії та Білорусі, які працюють у вигнанні в країнах ЄС.

Про це повідомила в понеділок, 3 лютого, Європейська комісія, передає "Європейська правда".

Фінансування ЄС спрямоване на підтримку незалежних ЗМІ та журналістів з Білорусі та Росії, які працюють у країнах ЄС, що дозволить їм продовжувати створювати та поширювати контент для своєї аудиторії без будь-якого "втручання згори".

Кошти також будуть використані для створення загальноєвропейської платформи або мережі медіацентрів для просування незалежної журналістики.

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Європейська комісія повідомила, що з понеділка до 14 березня громадські, міжнародні та неурядові організації, а також дослідницькі центри можуть подавати заявки на підтримку журналістів.

Бюджет, який буде виділено, становить 2,94 мільйона євро. Це вже другий конкурс ЄС на фінансування незалежних ЗМІ з Росії та Білорусі – попередній проводився у 2023 році з бюджетом 2,2 мільйона євро.

Єврокомісія повідомила, що російська та білоруська влада вжила низку заходів для придушення незалежної журналістики та критики. В результаті цих репресій незалежні газети, вебсайти та телеканали там змушені достукатися до своєї аудиторії з території країн ЄС, що становить серйозний виклик.

Тим часом, як підкреслюють у ЄК, незалежні ЗМІ та громадянське суспільство "відіграють ключову роль у забезпеченні безперебійного потоку інформації для російської та білоруської аудиторії, як вдома, так і за кордоном".

Підтримка ЄС російських і білоруських незалежних ЗМІ є пріоритетом, закріпленим у кількох політичних інструментах ЄС, включаючи майбутній "Щит демократії", про який минулого року оголосила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, представляючи політичні пріоритети нового складу Єврокомісії.

У Єврокомісії зазначили, що лише у 2024 році приблизно 1 500 журналістів з Росії і Білорусі втекли або переїхали до ЄС.

Нагадаємо, лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська вважає, що ставлення деяких представників так званої російської опозиції до її держави нічим не відрізняється від путінської Росії.

Як відомо, російську "демократичну опозицію" нині де-факто очолює вдова Алексєя Навального Юлія, яка оголосила про політичні амбіції в Росії після смерті чоловіка на початку року в російській колонії та почала зустрічі з іноземними лідерами.

Але ставлення Навальної до України та війни в Україні зазнавало критики.