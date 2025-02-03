У Словаччині побили до смерті українця, МЗС вимагає розслідування

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна звʼязалась зі словацькими правоохоронцями після повідомлень про смерть українця в Словаччині після побиття.

Про це передає "Європейська правда".

Про побиття українця на імʼя Любомир словацькі ЗМІ повідомили минулого тижня.

За інформацією телеканалу TA3, чоловіка спіймали на крадіжці в магазині 30 січня, після чого у справу втрутилась поліція Братислави. Від отриманих під час затримання травм українець помер у лікарні наступного дня.

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Розслідування смерті Любомира почали після того, як лікар швидкої допомоги, який надавав чоловікові допомогу, повідомив про підозру в побитті українця спецпризначенцями, стверджує TA3.

Як пише словацький портал Aktuality, причиною конфлікту могло стати те, що Любомир був бездомним.

Наразі поліція Словаччини розглядає кілька версій смерті громадянина України.

"У справі відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. На цей час тривають процесуальні дії, і тому ми не можемо надати будь-яку додаткову інформацію", – повідомила представниця слідства Андреа Добяшова.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив 3 лютого, що "шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі".

"Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом", – додав він.

Міністр наголосив, що Київ вимагає "неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності".

Нагадаємо, у жовтні 2024 року під час поліцейської операції в Польщі загинув 48-річний громадянин України.