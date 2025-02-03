В Словакии избили до смерти украинца, МИД требует расследования

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина связалась со словацкими правоохранителями после сообщений о смерти украинца в Словакии после избиения.

Об этом передает "Европейская правда".

Об избиении украинца по имени Любомир словацкие СМИ сообщили на прошлой неделе.

По информации телеканала TA3, мужчину поймали на краже в магазине 30 января, после чего в дело вмешалась полиция Братиславы. От полученных во время задержания травм украинец скончался в больнице на следующий день.

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Расследование смерти Любомира начали после того, как врач скорой помощи, который оказывал мужчине помощь, сообщил о подозрении в избиении украинца спецназовцами, утверждает TA3.

Как пишет словацкий портал Aktuality, причиной конфликта могло стать то, что Любомир был бездомным.

Сейчас полиция Словакии рассматривает несколько версий смерти гражданина Украины.

"По делу открыто уголовное производство по факту умышленного убийства. На данный момент продолжаются процессуальные действия, и поэтому мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", – сообщила представитель следствия Андреа Добяшова.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил 3 февраля, что "шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе".

"Мы не можем исключать этническую вражду как одну из причин этого преступления. По моему поручению наше посольство уже установило контакт со словацкой полицией и омбудсменом", – добавил он.

Министр подчеркнул, что Киев требует "беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности".

Напомним, в октябре 2024 года во время полицейской операции в Польше погиб 48-летний гражданин Украины.