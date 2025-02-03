Глава МЗС Фінляндії процитувала Брежнєва на відкритті головування країни в ОБСЄ

У понеділок, 3 лютого, на церемонії відкриття головування Фінляндії в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та голова ОБСЄ процитувала слова генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.

Про це пише фінський мовник Yle, передає "Європейська правда".

3 лютого у Гельсінках відбулася церемонія відкриття головування Фінляндії в ОБСЄ. У цьому ж приміщенні, як зазначається, влітку 1975 року відбулася перша зустріч Європейської наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ).

Валтонен заявила, що агресивна війна Росії в Україні не анулювала важливість майже 50-річного заключного документа ОБСЄ.

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"Навпаки, люди в Європі зараз розуміють важливість свободи ще чіткіше, ніж раніше", – сказала вона.

За словами міністерки, підтримка України буде ключовим пріоритетом під час головування Фінляндії в ОБСЄ.

Валтонен зазначила, що завдання Фінляндії як головуючої в ОБСЄ полягає в тому, щоб спільні принципи були не лише спогадами про минуле, але й вказували шлях вперед.

У цьому контексті Валтонен дещо несподівано для фінських ЗМІ процитувала слова генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, сказані в цьому ж залі у Гельсінках 50 років тому:

"Всім народам Європи має бути гарантоване право на мир. Я не часто цитую Брежнєва, але коли я це роблю, за цим стоїть реальна мета", – заявила вона.

1 січня Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, зосереджуючись на дотриманні принципів ОБСЄ, підтримці України та посиленні стійкості організації для вирішення складних безпекових викликів.

Нещодавно Валтонен закликала Україну та українців скеровувати до організації пропозиції для роботи – попри скептицизм, який є в державі щодо ОБСЄ.