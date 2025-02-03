Глава МИД Финляндии процитировала Брежнева на открытии председательства страны в ОБСЕ

В понедельник, 3 февраля, на церемонии открытия председательства Финляндии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и председатель ОБСЕ процитировала слова генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Об этом пишет финский вещатель Yle, передает "Европейская правда".

3 февраля в Хельсинках состоялась церемония открытия председательства Финляндии в ОБСЕ. В этом же помещении, как отмечается, летом 1975 года состоялась первая встреча Европейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

Валтонен заявила, что агрессивная война России в Украине не аннулировала важность почти 50-летнего заключительного документа ОБСЕ.

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"Наоборот, люди в Европе сейчас понимают важность свободы еще четче, чем раньше", – сказала она.

По словам министра, поддержка Украины будет ключевым приоритетом во время председательства Финляндии в ОБСЕ.

Валтонен отметила, что задача Финляндии как председательствующей в ОБСЕ заключается в том, чтобы общие принципы были не только воспоминаниями о прошлом, но и указывали путь вперед.

В этом контексте Валтонен несколько неожиданно для финских СМИ процитировала слова генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, сказанные в этом же зале в Хельсинках 50 лет назад:

"Всем народам Европы должно быть гарантировано право на мир. Я не часто цитирую Брежнева, но когда я это делаю, за этим стоит реальная цель", – заявила она.

1 января Финляндия взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сосредотачиваясь на соблюдении принципов ОБСЕ, поддержке Украины и усилении устойчивости организации для решения сложных вызовов безопасности.

Недавно Валтонен призвала Украину и украинцев направлять в организацию предложения для работы – несмотря на скептицизм, который есть в государстве относительно ОБСЕ.