В Министерстве иностранных дел отреагировали на риторику польского президента Анджея Дуды, относительно украинских военных, которые вернутся из боевых действий с "посттравматическим стрессовым расстройством".

Комментарий представителя МИД Георгия Тихого цитирует "Европейская правда".

Как заявили в МИД – Украина искренне благодарна Польше за масштабную помощь, а также лично Дуде за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку нашего государства.

"В то же время мы не согласны с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия, как якобы потенциальной угрозы для европейской безопасности", – заявил представитель МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось.

Кроме того, в МИД отметили, что еще с первых лет российской агрессии, Украина уделяет приоритетное внимание адаптации, социализации и интеграции воинов и рассчитывает на дальнейшую помощь партнеров в этом важном деле.

"Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они являются залогом свободного и стабильного европейского будущего. Мы убеждены, что смелые украинские мужчины и женщины, которые стали на защиту своей страны и всего мира от российских захватчиков, заслуживают наивысшего уважения", – подытожили в МИД.

Этот комментарий появился на фоне слов Дуды о том, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности.

В интервью FT он отметил, что многие из военных будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и вернутся в "свои села, свои города, где они увидят разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив".

В этом же интервью он заверил в поддержке Украины в будущем, однако подчеркнул: Польше не обязательно разворачивать собственные войска.