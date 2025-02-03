Рютте про претензії Трампа на Гренландію: йдеться не лише про неї

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що заяви Дональда Трампа стосовно Гренландії стосуються занепокоєнь США стосовно безпеки в Арктичному регіоні в цілому.

Про це він сказав на пресконференції з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Брюсселі в понеділок, 3 лютого, пише "Європейська правда".

За словами Рютте, своїми заявами стосовно Гренландії Трамп "звернув нашу увагу на той факт, що коли йдеться про Арктику, то на кону – питання геополітичного і стратегічного значення".

"Я б сказав, що йдеться не лише про Гренландію. Ідеться про Фінляндію, Швецію, Норвегію, Ісландію, Гренландію і, відповідно, Данію, а також Канаду та США", – перелічив генсек Альянсу.

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"І очевидно, що колективно, як альянс, ми завжди розглядатимемо найкращий варіант, аби гарантувати, що ми можемо дати раду таким викликам", – додав він.

Як відомо, останніми тижнями Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. Перші такі заяви лунали від нього ще під час першої президентської каденції.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що слова Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 3 лютого перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".