Рютте о претензиях Трампа на Гренландию: речь идет не только о ней

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что заявления Дональда Трампа относительно Гренландии касаются беспокойства США относительно безопасности в Арктическом регионе в целом.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Брюсселе в понедельник, 3 февраля, пишет "Европейская правда".

По словам Рютте, своими заявлениями относительно Гренландии Трамп "обратил наше внимание на тот факт, что когда речь идет об Арктике, то на кону – вопрос геополитического и стратегического значения".

"Я бы сказал, что речь идет не только о Гренландии. Речь идет о Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Гренландии и, соответственно, Дании, а также Канаде и США", – перечислил генсек Альянса.

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"И очевидно, что коллективно, как альянс, мы всегда будем рассматривать лучший вариант, чтобы гарантировать, что мы можем справиться с такими вызовами", – добавил он.

Как известно, в последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что слова Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".