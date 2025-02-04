У Польщі зменшилося число прибічників членства України в ЄС і НАТО

У Польщі протягом останнього року зменшилася кількість громадян, які підтримують членство України в ЄС і НАТО.

Такими є результати дослідження, проведеного соціологічною лабораторією ARC Rynek i Opinia на замовлення Центру Мерошевського, опублікованого на "Європейській правді".

Кількість противників вступу України до ЄС дещо зросла, на 3 відсоткові пункти, і на 5 відсоткових пунктів збільшилася кількість тих, хто узалежнює підтримку для вступу від розв'язання двосторонніх проблем з Польщею.

Лише 42% поляків підтримують вступ України в ЄС навіть після виконання всіх необхідних критеріїв.

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Також дещо знизився рівень підтримки членства України в НАТО – з 62% до 59%.

Дослідження також показало зростання кількості противників надання Україні військової допомоги.

Як повідомлялося, інше опитування показало, що половина поляків вважають, що без закриття проблемного питання ексгумацій жертв Волинської трагедії не може бути вступу України до НАТО чи Європейського Союзу.