В Польше уменьшилось число сторонников членства Украины в ЕС и НАТО

В Польше в течение последнего года уменьшилось количество граждан, которые поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО.

Таковы результаты исследования, проведенного социологической лабораторией ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского, опубликованного на "Европейской правде".

Количество противников вступления Украины в ЕС несколько возросло, на 3 процентных пункта, и на 5 процентных пунктов увеличилось количество тех, кто зависит поддержку для вступления от решения двусторонних проблем с Польшей.

Только 42% поляков поддерживают вступление Украины в ЕС даже после выполнения всех необходимых критериев.

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Также несколько снизился уровень поддержки членства Украины в НАТО – с 62% до 59%.

Исследование также показало рост количества противников предоставления Украине военной помощи.

Как сообщалось, другой опрос показал, что половина поляков считают, что без закрытия проблемного вопроса эксгумаций жертв Волынской трагедии не может быть вступления Украины в НАТО или Европейский Союз.