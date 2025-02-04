У Норвегії назвали нового міністра оборони після перестановок в уряді

Після перестановок в уряді Норвегії через розпад коаліції змінилися вісім міністрів, посаду міністра оборони обійняв Туре О. Сандвік.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У вівторок 4 лютого прем’єр Йонас Гар Стьоре назвав вісім нових міністрів зі своєї політсили, призначених замість міністрів-центристів, які вийшли з коаліції з лейбористами.

Посаду міністра оборони отримав 55-річний Туре О. Сандвік, замінивши Бйорна Арільда Грама.

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У 2023 році Сандвік був державним секретарем у міністерстві промисловості й торгівлі, а у 2024 році деякий час виконував обов’язки міністра з питань клімату й довкілля через декретну відпустку колеги.

До того Сандвік багато років був мером регіону Трьонделаг у центрі країни.

Міністром фінансів, як вже відомо, став колишній генсек НАТО та експрем’єр Норвегії Єнс Столтенберг. Це стало несподіванкою, оскільки з лютого Столтенберг мав стати головою Мюнхенської безпекової конференції, проте там погодилися почекати його звільнення.

Міністеркою юстиції та надзвичайних ситуацій призначили Астрід Аас-Гансен, міністром з розвитку – Асмунда Аукруста.

Змінилися також міністри сільського господарства і продовольства, місцевого самоврядування і місцевих питань, вищої освіти і наукових досліджень, міністр у справах дітей та сім’ї.

В оновленому уряді Норвегії рівна кількість чоловік і жінок – по 10 осіб.

Нагадаємо, минулого тижня Центристська партія заявила про свій вихід з уряду Йонаса Гара Стьоре.

Внаслідок цього у Норвегії вперше за 25 років склалася ситуація, коли увесь уряд представлений однією політсилою. Останній раз так було з першим урядом Єнса Столтенберга у 2000-2001 роках.