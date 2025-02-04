В Норвегии назвали нового министра обороны после перестановок в правительстве

После перестановок в правительстве Норвегии из-за распада коалиции сменились восемь министров, должность министра обороны занял Туре О. Сандвик.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Во вторник 4 февраля премьер Йонас Гар Стёре назвал восемь новых министров из своей политсилы, назначенных вместо министров-центристов, которые вышли из коалиции с лейбористами.

Должность министра обороны получил 55-летний Туре О. Сандвик, заменив Бьорна Арильда Грама. В 2023 году Сандвик был государственным секретарем в министерстве промышленности и торговли, а в 2024 году некоторое время исполнял обязанности министра по вопросам климата и окружающей среды из-за декретного отпуска коллеги. До того Сандвик много лет был мэром региона Трёнделаг в центре страны.

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Министром финансов, как уже известно, стал бывший генсек НАТО и экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг. Это стало неожиданностью, поскольку с февраля Столтенберг должен был стать председателем Мюнхенской конференции по безопасности, однако там согласились подождать его увольнения.

Министром юстиции и чрезвычайных ситуаций назначили Астрид Аас-Гансен, министром по развитию – Асмунда Аукруста.

Сменились также министры сельского хозяйства и продовольствия, местного самоуправления и местных вопросов, высшего образования и научных исследований, министр по делам детей и семьи.

В обновленном правительстве Норвегии равное количество мужчин и женщин – по 10 человек.

Напомним, на прошлой неделе Центристская партия заявила о своем выходе из правительства Йонаса Гара Стёре.

Вследствие этого в Норвегии впервые за 25 лет сложилась ситуация, когда все правительство представлено одной политсилой. Последний раз так было с первым правительством Йенса Столтенберга в 2000-2001 годах.