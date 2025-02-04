В Германии наблюдалось падение количества запросов на убежище на 34% в 2024 году

В прошлом году количество заявок на получение убежища в Германии сократилось на 34%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на данные МВД Германии.

Министр внутренних дел от социал-демократов Нэнси Фезер на фоне жарких дебатов по миграции накануне национальных выборов, назначенных на 23 февраля, приветствовала новость об уменьшении запросов на убежище.

Беспокойство общественности по поводу миграции возросло на фоне шквала насильственных инцидентов с участием иммигрантов, включая таран автомобиля и смертельное нападение с ножом только за последние два месяца, в результате которого погибло восемь человек.

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Согласно новым данным, в 2024 году в Германии было зарегистрировано 213 499 заявлений о предоставлении убежища, по сравнению с 322 636 годом ранее. В прошлом месяце было подано на 37% меньше заявлений, чем в январе 2024 года.

Федеральная полиция зарегистрировала почти на треть меньше нелегальных пришельцев в 2024 году: 83 572 против 127 549 в 2023 году.

"Это еще раз показывает, что наши меры работают", – сказала Нэнси Фезер, чьи социал-демократы томятся на третьем месте в опросах общественного мнения перед выборами.

Она добавила, что правоохранительные органы продолжают решительно противодействовать нелегальной миграции.

В ответ на беспокойство общественности в сентябре прошлого года Германия возобновила иммиграционные проверки на всех своих сухопутных границах, что вызвало критику со стороны соседних стран, которые заявили, что это нарушает принцип свободного передвижения Европейского Союза.

Напомним, правоцентристский альянс ХДС/ХСС вызвал критику из-за своих миграционных предложений, которые получили поддержку во время голосования в Бундестаге со стороны ультраправой "Альтернативы для Германии" в прошлую среду.

Критики обвинили Мерца и его партию в том, что они сломали давний брандмауэр в Германии, который препятствовал основному сотрудничеству с ультраправыми.

Протесты против нового направления партии ХДС прошли по всей Германии. Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.