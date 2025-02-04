У Німеччині молодика засудили на 3,5 року за плани правоекстремістських нападів

Регіональний суд німецького Лімбурга засудив 20-річного хлопця до трьох років і шести місяців ув'язнення за плани правоекстремістських нападів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Хлопець з району Лімбург-Вайльбург мав стійкі антисемітські та расистські погляди, йдеться в обґрунтуванні суду.

Він планував дії на підрив демократичного порядку в Німеччині з використанням смертоносного насильства, наприклад, проти поліцейських. Його метою було створення суспільства на націонал-соціалістичних засадах.

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20-річний хлопець модифікував газовий пістолет так, щоб з нього можна було стріляти снарядами, сказали у суді.

"Він також придбав 3D-принтер для виготовлення зброї, за допомогою якого вже виготовив основні частини автоматичного пістолета-кулемета. Для досягнення своїх цілей обвинувачений об'єднався з однодумцями та спланував виготовлення і придбання зброї та боєприпасів", – йдеться в обгрунтуванні вироку.

Обвинувачений був визнаний винним у підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі, в поєднанні з кількома порушеннями Закону про зброю, а також у поширенні символіки неконституційних організацій.

Ухвалюючи вирок, суд задовольнив клопотання прокурора. Захист просив зняти з підсудного звинувачення в підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі. Судовий процес проходив у закритому режимі через вік чоловіка. Він був заарештований у листопаді 2023 року і відтоді перебуває під вартою.

Нагадаємо, минулого року поліція виявила 218 політично мотивованих нападів на притулки для біженців по всій Німеччині – значно більше злочинів, ніж у попередньому році.

А у вересні 2024 року у німецькій землі Бранденбург на перших шпальтах газет з'явилася інформація про акт на расовому ґрунті: тамтешній притулок для біженців був обмазаний свинячою кров'ю.