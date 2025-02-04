В Германии молодого человека осудили на 3,5 года за планы правоэкстремистских нападений

Региональный суд немецкого Лимбурга приговорил 20-летнего парня к трем годам и шести месяцам заключения за планы правоэкстремистских нападений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Парень из района Лимбург-Вайльбург имел устойчивые антисемитские и расистские взгляды, говорится в обосновании суда.

Он планировал действия на подрыв демократического порядка в Германии с использованием смертоносного насилия, например, против полицейских. Его целью было создание общества на национал-социалистических принципах.

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20-летний парень модифицировал газовый пистолет так, чтобы из него можно было стрелять снарядами, сказали в суде.

"Он также приобрел 3D-принтер для изготовления оружия, с помощью которого уже изготовил основные части автоматического пистолета-пулемета. Для достижения своих целей обвиняемый объединился с единомышленниками и спланировал изготовление и приобретение оружия и боеприпасов", – говорится в обосновании приговора.

Обвиняемый был признан виновным в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, в сочетании с несколькими нарушениями Закона об оружии, а также в распространении символики неконституционных организаций.

Вынося приговор, суд удовлетворил ходатайство прокурора. Защита просила снять с подсудимого обвинение в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству. Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за возраста мужчины. Он был арестован в ноябре 2023 года и с тех пор находится под стражей.

Напомним, в прошлом году полиция обнаружила 218 политически мотивированных нападений на приюты для беженцев по всей Германии – значительно больше преступлений, чем в предыдущем году.

А в сентябре 2024 года в немецкой земле Бранденбург на первых полосах газет появилась информация об акте на расовой почве: тамошний приют для беженцев был обмазан свиной кровью.