67% немцев поддерживают военную помощь Украине

Подавляющее большинство граждан Германии поддерживают предоставление военной помощи Украине, при этом значительная часть выступает за усиление помощи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Wahlen для ZDF frontal, передает "Европейская правда".

Репрезентативный опрос показал, что 67% немцев поддерживают военную поддержку Украины со стороны Германии.

27% респондентов выступают за увеличение военной поддержки Киева со стороны Германии. 40% считают, что Германия должна продолжать поддерживать страну, на которую напала Россия, как она это делала до сих пор.

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Еще 27% высказались за сокращение поставок оружия Украине.

"Для меня примечательно, что – если взять вместе тех, кто хочет продолжать поддерживать Украину – нас 67%, что является явным большинством", – пояснила эксперт по вопросам безопасности Яна Пульерин из Европейского совета по международным отношениям в интервью ZDF frontal.

"Это означает, что усталость от Украины, о которой иногда говорят политики, не отражается на населении", – добавила она.

Поддержка больше на западе Германии, чем на востоке страны: на западе 70% людей выступают за поставки оружия – 28% за большую поддержку, 42% за то, чтобы помощь была такой же, как и раньше.

На востоке большинство (53%) поддерживают военную поддержку Украины со стороны Германии – 20% восточных немцев выступают за большую поддержку, а 33% – за предоставление помощи в том же объеме, что и раньше.

Среди избирателей "Зеленых" особенно высок уровень одобрения увеличения поставок немецкого оружия в Украину. 45% людей, которые намерены голосовать за партию, выступают за большую поддержку. Только сторонники "Альтернативы для Германии" (79%) и Альянса Сары Вагенкнехт (52%) выступают за уменьшение военной поддержки.

Как сообщалось, среди поляков выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – за продолжение помощи выступают 49%.

Напомним, большинство чешских граждан не выражают интерес ситуацией в Украине, а почти 60% из них не одобряют действий правительства Чехии по поддержке государства в защите от полномасштабной российской агрессии.