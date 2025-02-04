Уряд Британії підтримує суверенітет Данії над Гренландією на тлі заяв Трампа

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер підтримує суверенітет Данії над Гренландією.

Про це заявив речник прем’єра Британії Дейв Парес, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як передає агентство, у відповідь на запитання журналістів, чи поважає британський прем'єр суверенітет Данії над цією територією, Парес відповів ствердно.

"Звичайно, Гренландія є частиною Данії", – заявив він.

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Агентство акцентувало: це вперше, коли уряд Стармера публічно підтримав Данію в дипломатичній кризі, що триває між союзниками по НАТО.

"Данія є важливим союзником. Данія є важливим членом Об'єднаних експедиційних сил, життєво важливим партнером у питаннях міграції і ключовим союзником НАТО", – наголосив він, проте відмовився давати коментар щодо висловлювань американського президента Дональда Трампа.

Як відомо, останніми тижнями Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. Перші такі заяви лунали від нього ще під час першої президентської каденції.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що слова Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 3 лютого перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".