Правительство Британии поддерживает суверенитет Дании над Гренландией на фоне заявлений Трампа

Британский премьер-министр Кир Стармер поддерживает суверенитет Дании над Гренландией.

Об этом заявил представитель премьера Великобритании Дэйв Парес, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как передает агентство, в ответ на вопрос журналистов, уважает ли британский премьер суверенитет Дании над этой территорией, Парес ответил утвердительно.

"Конечно, Гренландия является частью Дании", – заявил он.

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Агентство подчеркнуло: это впервые, когда правительство Стармера публично поддержало Данию в дипломатическом кризисе, продолжающемся между союзниками по НАТО.

"Дания является важным союзником. Дания является важным членом Объединенных экспедиционных сил, жизненно важным партнером в вопросах миграции и ключевым союзником НАТО", – подчеркнул он, однако отказался давать комментарий относительно высказываний американского президента Дональда Трампа.

Как известно, в последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что слова Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".