Смерть українця у Братиславі: поліція каже, що доказів її причетності нема

Словацька поліція наразі не виявила жодних ознак того, що побиття українського громадянина до смерті в Братиславі було скоєне її співробітниками.

Про це заявила представниця Управління інспекційної служби Словаччини Андреа Добяшова, передає "Європейська правда" з посиланням на SME.

За наявною інформацією словацьких правоохоронців, поліцейські не були причетні до фізичного нападу на українця, який міг стати причиною його смерті.

"Слідчий Управління інспекційних служб виключив цю версію після ретельного вивчення доказів", – повідомила Добяшова у вівторок.

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Матеріали кримінальної справи про вбивство громадянина України з необережності, в якому підозрюються поліцейські, будуть передані управлінню поліції Братислави для подальшого розслідування.

Для додаткової перевірки Управління інспекційної служби Словаччини порушило кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень посадовою особою.

Раніше стало відомо, що у Словаччині після побиття загинув громадянин України.

За інформацією ЗМІ, чоловік нібито був бездомним і скоїв крадіжку в магазині торгового центру Братислави, після чого його ушпиталили з ознаками побиття. Наступного дня він помер.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що злочин міг бути скоєний на підставі етнічної ворожнечі, та закликав словацьку владу до ретельного розслідування.