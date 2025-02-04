Смерть украинца в Братиславе: полиция говорит, что доказательств ее причастности нет

Словацкая полиция пока не обнаружила никаких признаков того, что избиение украинского гражданина до смерти в Братиславе было совершено ее сотрудниками.

Об этом заявила представитель Управления инспекционной службы Словакии Андреа Добяшова, передает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

По имеющейся информации словацких правоохранителей, полицейские не были причастны к физическому нападению на украинца, который мог стать причиной его смерти.

"Следователь Управления инспекционных служб исключил эту версию после тщательного изучения доказательств", – сообщила Добяшова во вторник.

Реклама:

Материалы уголовного дела об убийстве гражданина Украины по неосторожности, в котором подозреваются полицейские, будут переданы управлению полиции Братиславы для дальнейшего расследования.

Для дополнительной проверки Управление инспекционной службы Словакии возбудило уголовное дело по факту превышения служебных полномочий должностным лицом.

Ранее стало известно, что в Словакии после избиения погиб гражданин Украины.

По информации СМИ, мужчина якобы был бездомным и совершил кражу в магазине торгового центра Братиславы, после чего его госпитализировали с признаками избиения. На следующий день он умер.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что преступление могло быть совершено на основании этнической вражды, и призвал словацкие власти к тщательному расследованию.