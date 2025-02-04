В Венгрии заявили, что Украина вложила "немалые средства" для дискредитации Орбана

Лидер фракции партии власти Венгрии "Фидес" Мате Кочиш утверждает, что, по информации венгерских спецслужб, Украина развернула кампанию по очернению премьера Виктора Орбана.

Такое Кочиш написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам венгерского депутата, на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, членом которого он является, спецслужбы Венгрии предупредили о кампании против Орбана.

"Согласно полученной ими информации, украинское государство разворачивает клеветническую кампанию против премьер-министра Венгрии, заявленной целью которой является подрыв международного имиджа премьер-министра и способности Венгрии отстаивать свои интересы", – говорит Кочиш.

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Он добавил, что Украина потратила "немалые средства" на операцию, и "работа по сбору информации и фабрикации фейковых новостей украинцами уже началась".

"Часть СМИ, претендующих на независимость, сейчас готовы продать страну за украинские деньги", – заявляет Кочиш.

Доказательств, которые бы подкрепляли слова депутата "Фидес", он не привел.

Ранее, напомним, обвинения в сторону Украины звучали из соседней Словакии: там спецслужбы заявили о подготовке "государственного переворота"..

На этом фоне, а также на фоне продолжающихся многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана" в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

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