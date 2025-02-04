В Австрії спростували провал переговорів про коаліцію з ультраправими

Ультраправа Австрійська партія свободи (FPO) та консервативна Народна партія (OVP) заперечили повідомлення ЗМІ про те, що їхні переговори про формування коаліційного уряду провалилися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Раніше у вівторок австрійські таблоїди Heute та oe24 повідомили про те, що переговори між ультраправими та консерваторами про формування уряду принаймні тимчасово зупинилися.

Реагуючи на це, у FPO назвали повідомлення ЗМІ "містифікацією" і заявили, що "переговори не перервані", але в Австрійській народній партії "ведуться внутрішні дискусії".

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Тим часом OVP окремо заявила, що учасники коаліційних переговорів мають продовжити дискусії в середу, 5 лютого.

"Переговори про формування нового уряду перебувають у складній фазі. OVP продовжує вести переговори", – ідеться в заяві австрійських консерваторів.

На початку січня президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Попри перші кроки на шляху до прогресу в переговорах, австрійські ЗМІ писали про розбіжності між FPO та OVP.

Серед іншого, ультраправі хотіли отримати собі впливові посади міністрів фінансів і внутрішніх справ, а також наділити канцелярію премʼєр-міністра повноваженнями вирішувати конституційні питання та питання ЄС, що є червоною лінією для консерваторів.

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