В Австрии опровергли провал переговоров о коалиции с ультраправыми

Ультраправая Австрийская партия свободы (FPO) и консервативная Народная партия (OVP) опровергли сообщения СМИ о том, что их переговоры о формировании коалиционного правительства провалились.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Ранее во вторник австрийские таблоиды Heute и oe24 сообщили о том, что переговоры между ультраправыми и консерваторами о формировании правительства по крайней мере временно остановились.

Реагируя на это, в FPO назвали сообщения СМИ "мистификацией" и заявили, что "переговоры не прерваны", но в Австрийской народной партии "ведутся внутренние дискуссии".

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Между тем OVP отдельно заявила, что участники коалиционных переговоров должны продолжить дискуссии в среду, 5 февраля.

"Переговоры о формировании нового правительства находятся в сложной фазе. OVP продолжает вести переговоры", – говорится в заявлении австрийских консерваторов.

В начале января президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Несмотря на первые шаги на пути к прогрессу в переговорах, австрийские СМИ писали о разногласиях между FPO и OVP.

Среди прочего, ультраправые хотели получить себе влиятельные должности министров финансов и внутренних дел, а также наделить канцелярию премьер-министра полномочиями решать конституционные вопросы и вопросы ЕС, что является красной линией для консерваторов.

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