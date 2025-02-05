Прем'єр Литви підтримав пропозицію розсекретити імена посадовців з минулим у КДБ

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що підтримує пропозицію партії "Зоря Німану" оприлюднити імена посадовців, які зізналися у співпраці з КДБ і досі перебувають на своїх посадах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Згідно з чинним законодавством, тим, хто добровільно зізнався у співпраці з радянською службою безпеки, пропонується 75-річний захист від публічного розголошення.

"Я думаю, що це те, що варто обговорити, і має сенс поділитися з громадськістю інформацією про тих, хто досі обіймає певні посади", – сказав Палуцкас журналістам.

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Партія "Зоря Німану", яка входить до коаліції, запропонувала розсекретити інформацію про політиків, посадовців, державних службовців, суддів, військовослужбовців, співробітників розвідки, керівників державних установ і компаній, діячів ЗМІ та членів політичних партій, які співпрацювали з КДБ.

За словами Палуцкаса, розсекречених імен буде небагато, оскільки багато з тих людей, які розкрили інформацію, вже померли.

Однак прем'єр вважає, що розсекречення "допоможе зняти напругу в суспільстві". "Все ще є люди, які вважають, що Литвою досі керують люди з КДБ", – сказав він.

Закон, який набув чинності 1 лютого 2000 року, дозволив колишнім співробітникам КДБ та інших радянських спецслужб і таємним колабораціоністам зізнатися і зареєструватися в спеціальній комісії. Особистість тих, хто зізнався, залишається засекреченою протягом 75 років.

Проте вже є винятки: якщо ці особи балотуються на посаду президента, парламенту чи до органів місцевого самоврядування, або претендують на державні посади, посади суддів чи прокурорів, їхні зізнання більше не вважаються державною таємницею і мають бути оприлюднені.

У парламенті було зареєстровано кілька поправок до закону про розсекречення імен колишніх співробітників КДБ, але жодна з них не була прийнята.

Нагадаємо, у Литві 20% жителів стали гірше думати про президента після підтвердження його ексчленства у Компартії.