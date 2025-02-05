Премьер Литвы поддержал предложение рассекретить имена чиновников с прошлым в КГБ

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что поддерживает предложение партии "Заря Немана" обнародовать имена чиновников, которые признались в сотрудничестве с КГБ и до сих пор находятся на своих должностях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Согласно действующему законодательству, тем, кто добровольно признался в сотрудничестве с советской службой безопасности, предлагается 75-летняя защита от публичного разглашения.

"Я думаю, что это то, что стоит обсудить, и имеет смысл поделиться с общественностью информацией о тех, кто до сих пор занимает определенные должности", – сказал Палуцкас журналистам.

Реклама:

Партия "Заря Немана", которая входит в коалицию, предложила рассекретить информацию о политиках, чиновниках, государственных служащих, судьях, военнослужащих, сотрудниках разведки, руководителях государственных учреждений и компаний, деятелях СМИ и членах политических партий, которые сотрудничали с КГБ.

По словам Палуцкаса, рассекреченных имен будет немного, поскольку многие из тех людей, которые раскрыли информацию, уже умерли.

Однако премьер считает, что рассекречивание "поможет снять напряжение в обществе". "Все еще есть люди, которые считают, что Литвой до сих пор руководят люди из КГБ", – сказал он.

Закон, вступивший в силу 1 февраля 2000 года, позволил бывшим сотрудникам КГБ и других советских спецслужб и тайным коллаборационистам признаться и зарегистрироваться в специальной комиссии. Личность признавшихся остается засекреченной в течение 75 лет.

Однако уже есть исключения: если эти лица баллотируются на пост президента, парламента или в органы местного самоуправления, или претендуют на государственные должности, должности судей или прокуроров, их признания больше не считаются государственной тайной и должны быть обнародованы.

В парламенте было зарегистрировано несколько поправок к закону о рассекречивании имен бывших сотрудников КГБ, но ни одна из них не была принята.

Напомним, в Литве 20% жителей стали хуже думать о президенте после подтверждения его экс-членства в Компартии.