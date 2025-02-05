У Придністров’ї продовжили надзвичайний стан до березня попри відновлення газопостачання

Надзвичайний стан в економіці невизнаного Придністров’я продовжили до 10 березня, попри відновлення газопостачання.

Про це повідомила "влада" Придністров’я, пише "Європейська правда".

За пропозицією лідера невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського, надзвичайний стан діятиме ще 30 діб – до 10 березня включно.

Зазначається, що у цей період продовжують діяти закон "Про державні заходи, спрямовані на мінімізацію негативного впливу скорочення (припинення) постачань газу до ПМР" і низка інших правил, що дають змогу зберігати працездатність енергетичної системи та соціальної сфери.

Реклама:

Звернемо увагу, що до кінця 2024 року левову частку доходів бюджету Придністров’я забезпечували доходи з продажу Кишиневу електрики, виробленої на ТЕС з безкоштовного російського газу. Це джерело доходів, як очікується, не відновиться.

З другої половини дня 1 лютого у Придністров'я почали надходити обсяги газу, призначені для лише споживачів – за умовами ЄС газ не постачається на промислові підприємства.

Після цього запустили виробництво електроенергії на Молдавській ДРЕС і систему теплопостачання в Придністров'ї. Це дозволило вже 1 лютого припинити віялові відключення електрики для споживачів.

4 лютого стало відомо, що Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає від ЄС у 2025 році 250 млн євро.

Європейський Союз допоміг завершити глибоку енергетичну кризу у Придністров’ї, яка почалась через відмову РФ постачати газ альтернативним маршрутом після зупинки Україною транзиту російського палива.

Читайте також: "Придністров’я – більше не заморожений конфлікт. Цей "холодильник" зруйнувала Росія".