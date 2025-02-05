В Приднестровье продлили чрезвычайное положение до марта, несмотря на восстановление газоснабжения

Чрезвычайное положение в экономике непризнанного Приднестровья продлили до 10 марта, несмотря на восстановление газоснабжения.

Об этом сообщили "власти" Приднестровья, пишет "Европейская правда".

По предложению лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, чрезвычайное положение будет действовать еще 30 суток – до 10 марта включительно.

Отмечается, что в этот период продолжают действовать закон "О государственных мерах, направленных на минимизацию негативного влияния сокращения (прекращения) поставок газа в ПМР" и ряд других правил, позволяющих сохранять работоспособность энергетической системы и социальной сферы.

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Обратим внимание, что до конца 2024 года львиную долю доходов бюджета Приднестровья обеспечивали доходы от продажи Кишиневу электричества, произведенного на ТЭС из бесплатного российского газа. Этот источник доходов, как ожидается, не восстановится.

Со второй половины дня 1 февраля в Приднестровье начали поступать объемы газа, предназначенные только для потребителей – по условиям ЕС газ не поставляется на промышленные предприятия.

После этого запустили производство электроэнергии на Молдавской ГРЭС и систему теплоснабжения в Приднестровье. Это позволило уже 1 февраля прекратить веерные отключения электричества для потребителей.

4 февраля стало известно, что Европейская комиссия и Молдова согласовали двухлетнюю комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы, по которой страна получит от ЕС в 2025 году 250 млн евро.

Европейский Союз помог завершить глубокий энергетический кризис в Приднестровье, который начался из-за отказа РФ поставлять газ альтернативным маршрутом после остановки Украиной транзита российского топлива.

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