ЗМІ: Пентагон розробляє плани виведення всіх американських військ із Сирії

Міністерство оборони США розробляє плани виведення всіх американських військ з Сирії.

Про це повідомили у вівторок NBC News два американських посадовці у сфері оборони, повідомляє "Європейська правда".

Президент Дональд Трамп і наближені до нього посадові особи нещодавно висловили зацікавленість у виведенні американських військ з Сирії, сказали посадовці, що змусило Пентагон почати розробку планів повного виведення військ через 30, 60 або 90 днів.

Новий радник Трампа з національної безпеки Майк Волц провів п'ятницю в штаб-квартирі Центрального командування США в Тампі, штат Флорида, зустріч з вищим американським військовим керівництвом і отримав брифінги щодо Близького Сходу, повідомили представники американського оборонного відомства.

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Представник Білого дому заявив, що потенційне скорочення сил США в Сирії не було темою брифінгу або метою візиту Волца.

Минулого четверга на заході для ЗМІ в Овальному кабінеті репортер запитав Трампа про повідомлення, що він поінформував ізраїльський уряд про виведення американських військ із Сирії.

"Я не знаю, хто це сказав. Я маю на увазі, я не знаю, хто це сказав, але ми приймемо рішення щодо цього. Ми не збираємося, ми не залучені в Сирію", – відповів Трамп.

"Сирія – це (їхній) власний безлад. У них там достатньо проблем. Їм не потрібно, щоб ми були втягнуті в кожну", – додав він.

Наприкінці 2019 року Трамп наказав міністру оборони Джеймсу Меттісу вивести всі американські війська з Сирії. Меттіс виступив проти цього плану і зрештою подав у відставку на знак протесту.

Трамп вивів більшу частину американських військ, але згодом повернув їх назад. Відтоді американська присутність у Сирії триває.

У грудні Пентагон оголосив, що в Сирії розгорнуто близько двох тисяч військових, що більш ніж удвічі перевищує кількість, про яку військові говорили протягом багатьох років, – близько 900.

Речник Пентагону тоді назвав додаткові 1100 військовослужбовців "тимчасовими ротаційними силами", які перебувають там від 30 до 90 днів, тоді як 900 були "основними" військами, розгорнутими там на термін близько одного року.

Пентагон заявляє, що військова місія в Сирії має на меті послабити терористичне угруповання "Ісламська держава" і підтримати місцевих партнерів, що діють там. До них належать Сирійські демократичні сили, очолювана курдами коаліція ополченців і повстанських груп.

Представники оборонного відомства попереджають, що виведення американських військ із Сирії залишає Сирійські демократичні сили і загрожує безпеці понад двох десятків в'язниць і таборів для біженців, в яких перебуває понад 50 тисяч осіб, в тому числі близько 9 тисяч бойовиків ІДІЛ.

Сирійські демократичні сили охороняють об'єкти, в яких утримуються чоловіки, жінки і діти, але вони покладаються на підтримку і фінансування з боку США і союзників, щоб підтримувати їх у робочому стані.

Без американських військ для підтримки військових операцій і операцій з утримання під вартою Сирійські демократичні сили могли б надати пріоритет наступальним операціям і залишити в'язниці і табори, звільнивши тисячі бойовиків ІДІЛ.

Варто зазначити, що у січні Сполучені Штати послабили санкції проти Сирії на наступні шість місяців, щоб полегшити надання гуманітарної допомоги.

Сполучені Штати також ділилися секретними розвідданими з новим урядом Сирії, яким керують лідери бойового угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), які повалили режим Башара Асада.