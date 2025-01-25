WP: США поділились секретними розвідданими з повстанцями, які повалили Асада в Сирії

Сполучені Штати ділилися секретними розвідданими з новим урядом Сирії, яким керують лідери бойового угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), які повалили режим Башара Асада.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваних американських посадовців, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, розвіддані стосувались загроз з боку терористичного угруповання "Ісламська держава".

За словами офіційних осіб, принаймні в одному випадку американська розвідка допомогла зірвати змову ІДІЛ з метою нападу на релігійну святиню за межами Дамаска на початку цього місяця.

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11 січня сирійський уряд запобіг плану ІДІЛ підірвати бомбу в Сайїда Зайнаб – шиїтській святині і головному місці паломництва в передмісті Дамаска.

Обмін розвідданими з ХТШ, про який раніше не повідомлялося, відбувався під час прямих зустрічей між співробітниками американської розвідки і представниками ХТШ, а не через третіх осіб, і включав обміни між двома сторонами, в Сирії і в третій країні, повідомили офіційні особи.

За словами колишнього посадовця, це почалося приблизно через два тижні після приходу до влади ХТШ 8 грудня.

За словами офіційних осіб, обмін розвідданими зумовлений взаємною зацікавленістю в запобіганні відродження ІДІЛ, однак водночас це не відображає повного прийняття ХТШ з боку США, яка, як і раніше, вважається терористичною організацією.

Наразі незрозуміло, яку політику буде проводити президент Дональд Трамп щодо нового уряду в Сирії.

Але він дав зрозуміти, що не бажає втручатися у справи близькосхідної країни.

"ЦЕ НЕ НАША ВІЙНА", – написав він у соціальних мережах минулого місяця, коли повстанці ХТШ просувалися до Дамаска.

Посадовці розповідають, що канал обміну розвідданими є окремим від дипломатичної діяльності.

Невідомо, чи були якісь розвідувальні або дипломатичні контакти після того, як Трамп вступив на посаду в понеділок.

На початку січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро стали першими західними посадовцями, які відвідали Дамаск після повалення Асада.

Варто зазначити, що у понеділок Сполучені Штати послабили санкції проти Сирії на наступні шість місяців, щоб полегшити надання гуманітарної допомоги.