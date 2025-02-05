У середу, 5 лютого, Велика Британія оголосила про виділення Україні майже $70 млн на енергетику, бізнес та соціальну підтримку.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, передає Інтерфакс-Україна, пише "Європейська правда".

Під час свого візиту до Києва Леммі оголосив про надання додаткової підтримки Британії Україні у розмірі 55 млн фунтів (близько $68,7 млн).

"Сьогодні я оголошую про надання додаткової підтримки Великої Британії Україні у розмірі 55 мільйонів фунтів, щоб допомогти підвищити стійкість і зростання в обох наших країнах і економіках", – акцентував очільник британського МЗС.

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Як інформували, у цю суму входять:

17 млн фунтів стерлінгів (близько $21,2 млн) на інноваційні енергетичні проєкти для підтримки відновлення та сталого розвитку енергетичної системи України;

10 млн фунтів стерлінгів (близько $12,4 млн), що допоможе відновити, відбудувати та реформувати українську економіку на майбутнє;

25 млн фунтів стерлінгів (близько $31,2 млн) на підтримку України у зміцненні більш інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем та послуг;

3 млн мільйони фунтів (близько $3,7 млн) стерлінгів на постачання українського зерна та інших продуктів харчування до Сирії.

Нагадаємо, 16 січня до Києва прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Того дня Україна та Британія підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Також стало відомо, що Британія пообіцяла протягом 2025 року передати Україні 15 нових мобільних систем протиповітряної оборони Gravehawk.