Британия объявила о выделении Украине почти $70 млн

В среду, 5 февраля, Великобритания объявила о выделении Украине почти $70 млн на энергетику, бизнес и социальную поддержку.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, передает Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда".

Во время своего визита в Киев Лэмми объявил о предоставлении дополнительной поддержки Британии Украине в размере 55 млн фунтов (около $68,7 млн).

"Сегодня я объявляю о предоставлении дополнительной поддержки Великобритании Украине в размере 55 млн фунтов, чтобы помочь повысить устойчивость и рост в обеих наших странах и экономиках", – акцентировал глава британского МИД.

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Как информировали, в эту сумму входят:

17 млн фунтов стерлингов (около $21,2 млн) на инновационные энергетические проекты для поддержки восстановления и устойчивого развития энергетической системы Украины;

10 млн фунтов стерлингов (около $12,4 млн), что поможет восстановить, отстроить и реформировать украинскую экономику на будущее;

25 млн фунтов стерлингов (около $31,2 млн) на поддержку Украины в укреплении более инклюзивных, эффективных и действенных социальных систем и услуг;

3 млн миллиона фунтов (около $3,7 млн) стерлингов на поставку украинского зерна и других продуктов питания в Сирию.

Напомним, 16 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

В тот день Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Также стало известно, что Великобритания пообещала в течение 2025 года передать Украине 15 новых мобильных систем противовоздушной обороны Gravehawk.