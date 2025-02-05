Молдовани вважають, що ЄС більше допоміг країні в енергокризі, а Росія – майже ні

Значна частина населення Молдови вважає, що під час енергетичної кризи ЄС допомагає Молдові значною мірою, а Росія – майже зовсім не допомагає.

Про це свідчать результати опитування IMAS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Realitatea.

У відповідь на запитання, чи ЄС допомагає Молдові пройти енергокризу 33% опитаних відповіли ствердно.

29% респондентів погодилися з тезою, що Румунія допомагає Молдові під час енергокризи.

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Таку відповідь щодо Росії дали лише 10% опитаних.

Водночас більша частина опитаних вважає, що ЄС, а також Румунія та Росія не допомагають Молдові: у випадку ЄС таких 45%, Румунії – 49%, Росії – 68%.

На питання, де Молдова повинна купувати газ, 51% відповіли, що "там, де дешевше", а 30% – з Російської Федерації.

Що стосується електроенергії, то 53% громадян вважають, що поставки повинні здійснюватися звідти, звідки нам буде вигідніше з економічної точки зору. Ще 32% населення хочуть отримувати електроенергію з Кучурганської електростанції, розташованої у Придністров'ї.

Нагадаємо, 4 лютого стало відомо, що Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості Молдови, за якою країна отримає від ЄС у 2025 році 250 млн євро.

Європейський Союз допоміг завершити глибоку енергетичну кризу у Придністров’ї, яка почалась через відмову РФ постачати газ альтернативним маршрутом після зупинки Україною транзиту російського палива.

1 лютого, після початку подачі газу в Придністров'я, купленого Кишиневом на гроші ЄС, у регіоні припинили віялові вимкнення електрики і почали подачу тепла в будинки споживачів.

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