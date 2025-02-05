Значительная часть населения Молдовы считает, что во время энергетического кризиса ЕС помогает Молдове в значительной степени, а Россия – почти совсем не помогает.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IMAS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Realitatea.

В ответ на вопрос, помогает ли ЕС Молдове пройти энергокризис 33% опрошенных ответили утвердительно.

29% респондентов согласились с тезисом, что Румыния помогает Молдове во время энергокризиса.

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Такой ответ относительно России дали лишь 10% опрошенных.

В то же время большая часть опрошенных считает, что ЕС, а также Румыния и Россия не помогают Молдове: в случае ЕС таких 45%, Румынии – 49%, России – 68%.

На вопрос, где Молдова должна покупать газ, 51% ответили, что "там, где дешевле", а 30% – из Российской Федерации.

Что касается электроэнергии, то 53% граждан считают, что поставки должны осуществляться оттуда, откуда нам будет выгоднее с экономической точки зрения. Еще 32% населения хотят получать электроэнергию с Кучурганской электростанции, расположенной в Приднестровье.

Напомним, 4 февраля стало известно, что Европейская комиссия и Молдова согласовали двухлетнюю комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы, по которой страна получит от ЕС в 2025 году 250 млн евро.

Европейский Союз помог завершить глубокий энергетический кризис в Приднестровье, который начался из-за отказа РФ поставлять газ альтернативным маршрутом после остановки Украиной транзита российского топлива.

1 февраля, после начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электричества и начали подачу тепла в дома потребителей.

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