У Фінляндії можуть визнати неосудним чоловіка, який торік поранив ножем дитину у ТРЦ

Громадянина Фінляндії, який влітку 2024 року поранив ножем дитину іммігрантського походження у ТРЦ в Оулу, за висновком медекспертизи можуть визнати неосудним, хоча прокурори наполягають на його расистських мотивах.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

33-річного фіна, який поранив ножем дитину іммігрантського походження у торговому центрі в Оулу у червні 2024 року, потенційно можуть визнати неосудним.

Про висновки медекспертизи щодо психічного стану звинувачуваного Юхані Себастьяна Лямся стало відомо на судовому засіданні у середу. Справу розглядають в окружному суді Оулу. Чоловік бере участь дистанційно з лікарні, куди його помістили.

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Під час слухань стало відомо, що, за висновком експертизи, Лямся на момент подій перебував у стані, в якому не усвідомлював своїх дій та можливих наслідків.

На допиті одразу після затримання чоловік почав говорити, що за ним "стежать іноземні спецслужби", у розпорядженні яких буцімто є надсучасні технології, спроможні "зчитувати думки" і навіть впливати на них.

Щодо нападу він пояснював, що йому здалось, ніби діти "щось знають про нього і дивляться зі зневагою" і тому відчув неконтрольований напад люті. Факт нападу він не заперечує, але наполягає, що не мав наміру вбити когось.

Водночас прокурори вважають, що дії Лямся були усвідомленими і мають расистське підгрунтя, оскільки він багато років безпосередньо був пов’язаний з праворадикальними рухами та мав судимість за напад у бібліотеці. Сам звинувачуваний заперечує расистські мотиви.

Прокурори вважають події подвійним замахом на вбивство і вимагають для нього від 10 років позбавлення волі. Проте ймовірно, що через висновок медекспертизи чоловік уникне суворого покарання. Йому вже приписали обов’язкове лікування.

Остаточний вирок у справі очікують у березні 2025 року.

Нагадаємо, у вівторок у шведському Еребру сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 людей і багато отримали поранення. Поліція поки не встановила ідеологічних мотивів у діях нападника, який серед загиблих.