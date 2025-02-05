В Финляндии могут признать невменяемым мужчину, ранившего ножом ребенка в ТРЦ

Гражданина Финляндии, который летом 2024 года ранил ножом ребенка иммигрантского происхождения в ТРЦ в Оулу, по заключению медэкспертизы могут признать невменяемым, хотя прокуроры настаивают на его расистских мотивах.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

33-летнего финна, который ранил ножом ребенка иммигрантского происхождения в торговом центре в Оулу в июне 2024 года, потенциально могут признать невменяемым.

О выводах медэкспертизы относительно психического состояния обвиняемого Юхани Себастьяна Лямся стало известно на судебном заседании в среду. Дело рассматривают в окружном суде Оулу. Мужчина участвует дистанционно из больницы, куда его поместили.

Реклама:

Во время слушаний стало известно, что, по заключению экспертизы, Лямся на момент событий находился в состоянии, в котором не осознавал своих действий и возможных последствий.

На допросе сразу после задержания мужчина начал говорить, что за ним "следят иностранные спецслужбы", в распоряжении которых якобы есть сверхсовременные технологии, способные "читать мысли" и даже влиять на них.

Относительно нападения он объяснял, что ему показалось, что дети "что-то знают о нем и смотрят с пренебрежением" и затем он почувствовал неконтролируемый приступ ярости. Факт нападения он не отрицает, но настаивает, что не намеревался убить кого-то.

В то же время прокуроры считают, что действия Лямся были осознанными и имеют расистскую мотивацию, поскольку он много лет непосредственно был связан с праворадикальными движениями и имел судимость за нападение в библиотеке. Сам обвиняемый отрицает расистские мотивы.

Прокуроры считают произошедшее двойным покушением на убийство и требуют для него от 10 лет лишения свободы. Однако вероятно, что из-за заключения медэкспертизы мужчина избежит сурового наказания. Ему уже приписали обязательное лечение.

Окончательный приговор по делу ожидают в марте 2025 года.

Напомним, во вторник в шведском Эребру произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек и многие получили ранения. Полиция пока не установила идеологических мотивов в действиях нападавшего, который среди погибших.